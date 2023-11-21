مؤتمرات حاشدة للأحزاب لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسى: قائد عظيم واجه تحديات جسيمة

تواصل الأحزاب السياسية سلسلة مؤتمراتها وفعالياتها فى القاهرة والمحافظات لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونظمت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب «مستقبل وطن»، برئاسة النائب سيد نصر، سلسلة اجتماعات فى محافظات الفيوم والمنيا وبنى سويف.

وانعقد الاجتماع التنظيمى الأول فى محافظة الفيوم، بقيادة النائب سيد نصر، وبحضور النائب عبدالقادر الجارحى، أمين الحزب بالمحافظة، والأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين المركزية، وأمين العمال والفلاحين بالمحافظة.

واستعرض «نصر»، خلال الاجتماع، إنجازات الرئيس السيسى فى جميع القطاعات، مؤكدًا أهمية الوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس ودعمه خلال المرحلة الحالية، والنزول إلى صناديق الانتخابات، باعتبار أن المشاركة واجب وطنى وحق دستورى لكل مواطن.

وجاء الاجتماع الثانى فى محافظة المنيا، حيث عقدت أمانة العمال والفلاحين المركزية بـ«مستقبل وطن» اجتماعًا تنظيميًا بحضور أحمد فرج، أمين مساعد أمانة العمال والفلاحين المركزية، ووليد عبدالقوى، أمين تنظيم المحافظة، وخالد بهجت، أمين العمال والفلاحين بالمحافظة، وعبدالناصر بكر، أمين العمال والفلاحين بمحافظة أسيوط.

وفى محافظة بنى سويف، عقدت أمانة العمال والفلاحين، أيضًا، اجتماعًا تنظيميًا، بحضور الأمناء والأمناء المساعدين بالأمانة المركزية، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، ومناقشة خطط الأمانة لتكثيف الوجود والتواصل مع المواطنين، مع التأكيد على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية.

فى السياق ذاته، نظمت أمانتا قطاع الأعمال، والسياحة والآثار، بحزب «مستقبل وطن» مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.

بدأ المؤتمر بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الفلسطينيين، ثم تم عرض فيلم تسجيلى عن أهم الإنجازات والمشروعات القومية والصناعة والسياحة، التى تمت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ورحبت النائبة نورا على، أمين السياحة والآثار لحزب «مستقبل وطن»، خلال المؤتمر، بالمشاركين، مؤكدة أن الحضور الجماهيرى للمؤتمر تأكيد على الدعم الشعبى لرئيس قاد البلاد فى أصعب الظروف وعبر بها فوق تحديات جسيمة.

وأوضحت أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل مرحلة جديدة وفارقة فى عمر الوطن، مستعرضة عددًا من الإنجازات التى تحققت فى قطاع السياحة على مدار السنوات الماضية.

من جانبه، أكد النائب محمد مصطفى السلاب، أمين قطاع الأعمال المركزية بـ«مستقبل وطن»، أهمية قرار الحزب بالوقوف خلف القيادة السياسية الحكيمة، التى كتبت صفحة جديدة فى تاريخ مصر، واستطاعت بناء الوطن رغم التحديات الضخمة، وفى مقدمتها إعادة الأمن والأمان والاستقرار، قبل أن ينطلق قطار التنمية دون توقف نحو بناء الجمهورية الجديدة، وترسيخ أركان الدولة الحديثة، فضلًا عن تنفيذ شبكة عملاقة من الطرق والكبارى ونهضة عمرانية، وحل قضية العشوائيات وبناء مدن صناعية، والاكتشافات الغازية الكبرى، والنهضة الكبيرة فى الصناعة والتجارة.

فيما أشاد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، بما حققته الدولة من إنجازات وتنمية فى جميع المجالات، بعد تحقيق الاستقرار والأمن الذى انعكس بقوة على قطاع السياحة.

من جانبه، طالب هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، جميع المصريين بالنزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، لرد الجميل للرئيس السيسى، الذى قدم الكثير من التضحيات من أجل الشعب المصرى.

وفى الإسماعيلية، نظمت أمانة «مستقبل وطن»، برئاسة النائب حماد موسى حماد، أمين المحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالملاعب المفتوحة باستاد الإسماعيلى الرياضى بمدينة الإسماعيلية، لتأييد ودعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وخلال المؤتمر، أكد الشيخ أشرف السعيد والقمص بنيامين مزيد بسادة، راعى كنيسة الأنبا بيشوى، ضرورة المشاركة الإيجابية واختيار قائد حكيم لقيادة المرحلة المقبلة

فيما قال النائب الدكتور سامى هاشم، أمين التعليم والبحث العلمى بحزب «مستقبل وطن»، إن الحزب يقف بكل قوته خلف الرئيس السيسى، مستعرضًا عددًا من الإنجازات التى حققها الرئيس فى مجالات مختلفة، منها الصحة والتعليم والطرق والنقل والمدن الجديدة، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ثم تحدث النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، وأكد أن مصر عادت لتتمتع بالأمن والأمان بفضل جهود القيادة السياسية الحالية، وأنها ستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

من جانبه، قال النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسى قائد عظيم واجه تحديات جسيمة، وفى مقدمتها محاربة الإرهاب، ورسخ مبدأ المساواة بين جميع أطياف الشعب المصرى.

الأمر نفسه أكده الدكتور أحمد دندش، عضو مجلس النواب، مشددًا على أن حزب «مستقبل وطن» سيظل يدعم ويساند الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، مشيدًا بموقف مصر المشرف تجاه الشعب الفلسطينى وأهل غزة.

أما الدكتورة دينا ياقوت، أمينة المرأة بحزب «مستقبل وطن» بالإسماعيلية، فأكدت المكتسبات التى حققتها المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى، داعية لأن تكون المرأة المصرية عنصرًا فعالًا فى هذه الانتخابات، كدأبها فى كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

فيما لفتت لبنى زكى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية، إلى ضرورة رد الجميل للرئيس السيسى، والوقوف صفًا واحدًا لتأييده ودعمه فى الانتخابات الرئاسية.

فى الإطار نفسه، واصلت أمانة المهنيين المركزية بحزب «مستقبل وطن»، برئاسة النائب محمود سعد، عقد اجتماعاتها التنظيمية فى محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، بحضور الأمناء المساعدين لأمانة المهنيين المركزية، والأمناء المهنيين بالمحافظات الثلاث، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.

وقال النائب محمود سعد، أمين المهنيين بالحزب، إن «مستقبل وطن» هو الكيان الداعم الأساسى للقيادة السياسية فى جميع قراراتها.

وأضاف: «إننا جميعًا ندعم الرئيس السيسى خلال الانتخابات المقبلة، وعلينا الاصطفاف خلف القيادة السياسية، طوال فترة الانتخابات الرئاسية، وقد بدأنا بالفعل فى اتخاذ العديد من الإجراءات ووضع خطط العمل ومراحل تنفيذها».

فى الإطار نفسه، شارك وفد من أعضاء حزب «المؤتمر»، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، بالمؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمته قبيلة العبايدة، لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وأكد أعضاء الحزب ضرورة المشاركة والوجود واختيار المرشح الرئاسى الذى يمكنه أن يتولى قيادة الدولة المصرية فى المرحلة المقبلة، ويستطيع أن يعبر بها إلى بر الأمان.

كما شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى فعاليات المؤتمر الذى نظمه اتحاد الناشرين المصريين، فى إطار مبادرة «انزل.. شارك»، وذلك بمقر الاتحاد، وذلك فى إطار اللقاءات التى تعقدها التنسيقية لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات الرئاسة المصرية لعام ٢٠٢٤، وكذلك الاستماع لرؤى وطرح الفئات المختلفة، لصياغة عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة التحديات القائمة والتغلب عليها.

شارك فى اللقاء كل من: سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والفنان محمد أبو داود، والدكتور مجدى عاشور، أمين عام الفتوى ومستشار وزارة التضامن، والأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى، والمهندس محمد عبدالرازق، عضو اتحاد الناشرين، بالإضافة إلى المنسق العام للمؤتمر صبحى خميس، مدير عام الاتحاد، وجمع غفير من الناشرين المصريين.

وضم وفد التنسيقية كلًا من النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامى عبدالباقى، عضو اتحاد الكتاب، وأحمد مبارك، وداليا فكرى، وأحمد خالد، أعضاء التنسيقية.