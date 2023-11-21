الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

حقل غاز
حقل غاز

أعلنت شركة "شل مصر" عن كشف غاز طبيعي، بمنطقة امتياز شمال شرق العامرية، بالبحر المتوسط.

وينشر "الدستور" أهم المعلومات عن الكشف الجديد بالإنفوجراف:

- شل تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في شمال العامرية بالبحر المتوسط

- تم حفل أول بئر بنجاح
- تم حفر البئر الذي يقع عنده مستوى 250 مترا تحت سطح البحر
- ظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز
- جار عمليات التقييم وجمع البيانات لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع

- تقوم بعمليات الحفر السفينة البحرية (MODU)

- تعمل شل مع الشركاء على الإسراع بتنمية الحقل بأفضل كفاءة باستخدام أعلى معايير السلامة

- الكشف سيكون له تأثير إيجابي على زيادة إنتاج الغاز فى مصر.

حقل غاز بئر غاز غاز طبيعى شركة شل شل مصر

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

مصدر مصرى: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس يتضمن تدفق المساعدات والسولار إلى قطاع غزة

منافس مصر.. غانا تخسر بهدف من جزر القمر في تصفيات المونديال

ما حكم تعويض الإنسان لما فاته من صلاة لسنوات طويلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين