كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

أعلنت شركة "شل مصر" عن كشف غاز طبيعي، بمنطقة امتياز شمال شرق العامرية، بالبحر المتوسط.

وينشر "الدستور" أهم المعلومات عن الكشف الجديد بالإنفوجراف:

- شل تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في شمال العامرية بالبحر المتوسط

- تم حفل أول بئر بنجاح

- تم حفر البئر الذي يقع عنده مستوى 250 مترا تحت سطح البحر

- ظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز

- جار عمليات التقييم وجمع البيانات لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع

- تقوم بعمليات الحفر السفينة البحرية (MODU)

- تعمل شل مع الشركاء على الإسراع بتنمية الحقل بأفضل كفاءة باستخدام أعلى معايير السلامة

- الكشف سيكون له تأثير إيجابي على زيادة إنتاج الغاز فى مصر.