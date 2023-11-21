الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحمد عجاج مديرًا لإدارة الدراسات التسويقية بهيئة الكتاب

أحمد عجاج
أحمد عجاج

أصدرت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة قرارًا بتولي أحمد محمد البيلي عجاج، مديرًا للإدارة العامة للدراسات التسويقية بالهيئة المصرية العامة للكتاب "ندبًا كاملًا" لمدة عام.

وعجاج حاصل على بكالوريوس تجارة (محاسبة) من جامعة المنصورة 1997؛ حصل على  دبلوم خاص فى الدراسات الأفريقية، قسم السياسة والاقتصاد، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 2008 بتقدير جيد جدًا، وترتيب الثانى ماجستير فى العلوم السياسية، قسم السياسة والاقتصاد (سياسة)، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 2015. بتقدير ممتاز، وترتيب الأول موضوع الدراسة: "البُعد الثقافي للدور المصري في أفريقيا مع التركيز على فترة ما بعد الحرب الباردة ".

ويقوم عجاج حاليًا بدراسته للدكتوراه فى العلوم السياسية، قسم السياسة والاقتصاد (سياسة)، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة، 2017. وموضوع الدراسة: "تحقيق الاستقرار السياسي في الدول الأفريقية فيما بعد الحروب والثورات، مع دراسة لبعض الحالات التطبيقية".

له العديد من مقالات والدراسات البحثية؛ منها: شارك بدراسة (تحليل انتخابات اليونسكو 2009 والموقف الأفريقي من المرشح المصري)، التقرير الاستراتيجي الأفريقي 2009/2010، مركز البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة،2010.

شارك بدراسة (إفريقيا وأصل الحضارات.. التعددية الثقافية والعولمة)، ضمن فعاليات مؤتمر تفاعل الثقافات الأفريقية الأول، المجلس الأعلى للثقافة، 2010 ، نشر دراسة (التعاون الثقافي العربي: مخاطر الصراع.. وحتمية الوحدة)، مجلة الهلال، فبراير،2013، نشر دراسة (الجنيزة: الوثائق اليهودية المصرية)، مجلة الهلال، عدد مارس، 2013،  دراسة بحثية "السياسة الخارجية الإثيوبية تجاه أفريقيا ومنطقة حوض النيل والقرن الأفريقي"، دراسة بحثية: "أزمة سد النهضة الإثيوبي ودول حوض النيل". 

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية الهيئة المصرية العامة للكتاب الب عد الثقافي للدور المصري في أفريقيا تحقيق الاستقرار السياسي تحليل انتخابات اليونسكو

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