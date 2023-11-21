الأحد.. "القومى للتنسيق الحضارى" يقيم معرضًا حول العمارة الشعبية 

يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد أبوسعدة" معرض "العمارة الشعبية رؤى ومسيرة للمعماري عصام صفي الدين"، وذلك بمركز الهناجر، الأحد الموافق 26 نوفمبر، ويستمر حتى 30 نوفمبر.

ويقام على هامش المعرض ندوة عن مفهوم العمارة الشعبية وأنواعها، تناقش تأثير البيئة علي العمارة في "الأقصر وأسوان وسيوة ورشيد"، وكيفية انعكاس التراث غير المادي للمجتمع وثقافته علي هذا النوع من العمارة.

تأتي الندوة بحضور المعماري عصام صفي الدين رائد ومؤسس علم العمارة الشعبية، ودكتور حاتم الطويل أستاذة العمارة والتصمييم العمراني، ودكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة لشئون التراث غير المادي.

العمارة الشعبية

تميزت مصر بثقافات متعددة وحباها الله بأقاليم مناخية متنوعة أدت إلى خلق أنماط من العمارة مختلفة مع ترك بصمات على تلك العمارة من ثقافة هذه المجتمعات، وتحت تأثير ممارسات الأنشطة المختلفة ظهر مفهوم العمارة الشعبية، بأيدي المعماري والمعلم عصام صفي الدين.

وتعد العمارة الشعبية إبداعا، بنائيا، إنشائيا وتشكيليا، فهي محصلة لخبرات مكتسبة ومتوارثة، فضلا عن مجهولية اسم شخص مديرها الأصلي غالبا، كما تعبر العمارة الشعبية عن إنسانية الإنسان واستقراره المكاني، وتجسيدا لمعتقداته الفكرية والدينية وعاداته وأصواته الثقافية.