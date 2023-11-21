الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوشعيرة: صوت دوى الانفجارات فى غزة يصل إلينا فى الشيخ زويد يوميًا

إبراهيم أبو شعيرة
إبراهيم أبو شعيرة

قال إبراهيم أبوشعيرة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن السبب الذي دفعه لتقديم طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء بشأن بحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، هو أن الشيخ زويد تبعد عن قطاع غزة بحوالي 8 كيلو، وجميع سكان الشيخ زويد يسمعون صوت دوي الانفجارات بشكل يومي.

وأضاف أبوشعيرة، في لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، عبر قناة الحياة، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام "بريكس"، اليوم، مهمة للغاية، وجميع المصريين يدعمونها وليس أعضاء مجلس النواب فقط، ونأمل أن يتم القضاء على المخطط الصهيوني بشأن تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة.

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