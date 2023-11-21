الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرقابة الصحية يلتقى محافظ المنوفية ورئيس الجامعة لبحث أوجه التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اليوم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وذلك خلال زيارته لمحافظة المنوفية لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة والمحافظة خلال الفترة المقبلة.  

استهدفت الزيارة البدء في اتخاذ الإجراءات  اللازمة لتأهيل المنشآت الصحية بالمحافظة وعلي رأسها مستشفيات الجامعة؛ لتطبيق معايير الجودة والحصول على اعتماد GAHAR استعدادًا لتقديم خدماتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

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القيادة السياسية

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد طه، أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030، والالتزام بالجدول الزمني الخاص بتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يعد أحد أهم المشاريع القومية التي تستهدف به الدولة حصول كافة المصريين علي خدمات صحية عالية الجودة، دون تحميلهم أعباء مالية ترهق كاهل الأسرة المصرية.

الرقابة الصحية: اعتماد 260 منشأة فى 16 محافظة داخل وخارج محافظات التأمين الصحى الشامل

وأشاد طه بالدور الرئيسي الفاعل والداعم الذي تقوم به محافظة المنوفية للتوسع في المشروعات التي تقدم خدمات الصحية والارتقاء بها، مثمنا التعاون القائم بين الجهاز التنفيذي للمحافظة بقيادة سيادة اللواء ابراهيم أبوليمون مع قيادات الجامعة من أجل توفير خدمات صحية لائقة لحوالي 4 ملايين و800 ألف مواطن من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى المرضى المترددين على المستشفيات من المحافظات المجاورة، فضلًا عن حرصهم على إقامة المشروعات الصحية الجديدة والمتوافقة مع المواصفات العالمية، وهو ما يمهد للعديد من سبل التعاون المشترك مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة المقبلة.

نشر ثقافة الجودة

أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تسعي لنشر ثقافة الجودة وتأهيل أكبر عدد من المنشآت الصحية للاعتماد في جميع محافظات الجمهورية؛ مما يفتح الطريق أمام هذه المنشآت للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفق الجدول الزمني المحدد لذلك دون تأخير.  

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اختتام البرنامج التدريبي الدولي لمراجعي الرقابة الصحية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وأضاف د. طه أن دخول المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يشترط حصولها على شهادة الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، وذلك لضمان توفير رعاية صحية أمنة وذات جودة عالية للمرضى.

خدمات الدعم الفني

وأكد استعداد الهيئة لتقديم خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية لجميع المنشآت الصحية التابعة لكافة القطاعات بالمحافظة؛ لتكون قادرة على فهم وتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة، وتأهيل واعداد كوادر بشرية قادرة على تطبيق معايير الجودة بالمنظومة الصحية الجديدة.

ومن جانبه، أشار اللواء محافظ المنوفية إلى أن المحافظة وبالتعاون الكامل مع وزارة الصحة بصدد إقامة 6 مستشفيات صحية عملاقة بمركزى أشمون والشهداء، و4 مستشفيات بتخصصات متنوعة بمراكز السادات ومنوف وشبين الكوم وقويسنا، فضلًا عن إقامة مركز الأورام الجديد بمنوف والذى سيخدم أكثر من 5 ملايين مواطن وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها، كما أكد المحافظ أهمية الدور الرائد والمميز للجامعة كونها صرحا كبيرا من صروح التعليم بأرض الدلتا وشريكًا فاعلًا في خطط التنمية بالمحافظة لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات، كما أكد المحافظ أن مستشفيات جامعة المنوفية إحدى الركائز الأساسية والمتميزة فى تقديم الخدمات الطبية والصحية وإضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية تهدف فى المقام الأولى إلى التيسير على المرضى والتخفيف من آلامهم.

حضر اللقاء الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف سكرتير عامٍ المحافظة، ود. السيد العقدة ود. وائل الدرندلي أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

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