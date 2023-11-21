وكيل "صحة سوهاج" يتفقد بنك الدم الإقليمي

تفقد اليوم الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بنك الدم الإقليمي، حيث كان في استقباله الدكتورة مريم ظريف مدير البنك واستمع وكيل وزارة الصحة الى عرض للخدمات التي يقدمها البنك للمواطن السوهاجي حيث يقدم البنك جميع خدمات نقل الدم ويعمل على مدار 24 ساعة من أجل توفير دم آمن وكاف وفعال لجميع المرضي بالمجان.

يأتي ذلك في إطار الحرص علي زيارة وتفقد جميع المنشآت الطبية بالمحافظة ومتابعة العمل بها والخدمات التي تقدمها للمواطن السوهاجي وضمن الجهود المستمرة لتطوير وتحسين مستوي تلك الخدمات.

وأشارت الدكتورة مريم ظريف أن المصدر الوحيد للدم هو الإنسان لذلك يتم إطلاق حملات تبرع يومية عن طريق انتشار السيارات الخاصة ببنك الدم بالشوارع والميادين وبالكليات والمعاهد ومحيط المساجد والكنائس والحدائق العامة كما يتم خلال الحملة ايضا تقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعية بأهمية التبرع بالدم حيث انه يقوم بتجديد الدورة الدموية عند الإنسان.

موضحة أنه يمكن للرجال التبرع كل ثلاثه أشهر والنساء كل أربعه أشهر وسن التبرع من 18 عام الى 60 عام ويتم التبرع عبر خطوات هامة وأساسية حيث يقوم الطبيب بالكشف عن المتبرع وإجراء العديد من الفحوصات ومنها قياس الضغط والسكر وعمل تحليل نسبه الهيموجلوبين وكذلك وزن الجسم وبعد ذلك يتم تقييم المتبرع ثم يتم جمع الدم ونقله للمركز ويقوم المركز بعمل العديد من الفحوصات والتحاليل لأكياس الدم. وتشمل تحليل فيروس سي وبي و الإيدز والزهري ويتم ذلك بأحدث الطرق المعتمدة في الكشف عن الفيروسات كما يتم سحب الدم من كل متبرع في قربة خاصة وعليها الباركود الخاص به لضمان أمان البيانات.

كما أشارت الى انه في حالة وجود قرب من الدم وجد فيها إصابة فيروسية يتم اعدامها عن طريق غرفة النفايات والاعدام ويتم التواصل مع المتبرع لأخذ نتيجه التحاليل في سرية تامة ويتم توجيه المصاب الى أقرب مركز وتقديم الإرشادات الطبيه اللازمة له.

وفي السياق تفقد ايضا وكيل وزارة الصحة أعمال التطوير الجارية بالمركز ليطابق المواصفات والإشتراطات القياسية في ضوء المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما حيث تم اختيار البنك ضمن المراكز المشاركه ضمن المشروع.