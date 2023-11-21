وزيرة استخبارات إسرائيلية تقترح توزيع الفلسطينيين على العالم (فيديو)

استنكرت الإعلامية عزة مصطفى اقتراح وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، حول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوزيعهم على مختلف دول العالم، موضحة أن هذا هو الهدف الرئيسي من العدوان الإسرائيلي على غزة.

أضافت عزة، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير":"يجب أن نرجع الأمور لنصابها الصحيح ونحمي حق الفلسطينيين في أرضهم، ويجب على الإسرائيليين مغادرة أرض فلسطين وإعطاء كل ذي حق حقه"، ودعت العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل لوقف العنف والاحتلال.

أشادت بالدور الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن مصر أرسلت مساعدات إنسانية وطبية للفلسطينيين تفوق ما أرسله العالم أجمع بأربعة أضعاف.

وأوضحت أن الرئيس السيسي وضع خارطة طريق واضحة لوقف النار في غزة، تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار والسماح بدخول كافة المساعدات للفلسطينيين.