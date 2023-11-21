سفير فلسطين بالجزائر: جرائم الاحتلال "فاقت ما فعلته النازية"

عبّر فايز أبوعطية، سفير فلسطين بالجزائر، عن حزنه وألمه الشديد من المجزرة الإبادية التي يرتكبها الاحتلال بحق الإنسانية.

جرائم الاحتلال

وقال أبوعطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مطروح للنقاش” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن جرائم الاحتلال مدعومة من الولايات المتحدة، حيث ترسل أمريكا المعدات والتمويل الكافي لإسرائيل من أجل قصف الشعب الفلسطيني لأهداف سياسية واستراتيجية تريد تحقيقها من خلال الكيان الصهيوني.

وتابع "كنا نعتقد أن ما قامت به النازية وما قام به هولاكو كان الأكثر وحشية عبر مر العصور، لكن تفوق الجانب الصهيوني لتلك الجرائم النازية، حيث تتعرض فلسطين لمجازر بشربة على مدار الساعة".

واستطرد:"أعتقد جازمًا أن المستهدف من المعركة ليس فقط الشعب الفلسطيني، حيث تستخدم أمريكا والغرب إسرائيل كأداة من أجل توصيل رسالتهم للدول العربية والإسلامية بأن خروح أي دولة عن سياق سياستهم سيكون مصيرها نفس المصير الفلسطيني".

مجازر بشرية بحق الإنسانية الفلسطينية



أشار إلى أن الشعب الفلسطيني رغم المجازر التي يتعرض لها، إلا أنه لم يركع للاحتلال وسيخرج من بين الركام ليخبر إسرائيل أنه لا شيء قادر على قتل الروح المقاومة الفلسطينية.