الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اتحاد الصليب والهلال الأحمر: المساعدات التي تدخل غزة لا تمثل سوى 10% من الاحتياجات

الاوضاع فى غزة
الاوضاع فى غزة

اعلن اتحاد الصليب والهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن المساعدات التي تدخل غزة لا تمثل سوى 10% من الاحتياجات.  
وتابع اتحاد الصليب والهلال الأحمر، أن القطاع الصحي بغزة على المحك بعد توقف 28 مستشفى. 

بريطانيا الف جندي اضافي 

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وفي السياق ذاته، نشرت بريطانيا ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر. 
وقال وزير الدولة البريطاني للدفاع جيمس هيبي يوم الاثنين في رد برلماني إن بريطانيا نشرت ألف جندي إضافي في أنحاء الشرق الأوسط منذ الهجوم الدامي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وهذا الرقم أعلى بشكل ملحوظ من الرقم 600 الذي ذكره جرانت شابس، وزير الدفاع، أمام أعضاء البرلمان البريطاني أمس، ولكن من المفهوم أنه كان يشير بشكل غير صحيح إلى رقم أقدم لم يشمل أيضًا التزام المملكة المتحدة البحري بشكل كامل.

وردا على سؤال من وزير دفاع الظل في حزب العمال المعارض جون هيلي، أكد شابس أيضا أن أفراد القوات البريطانية "تم نقلهم إلى تل أبيب" في إسرائيل وكذلك بيروت والأردن للمساعدة في حماية العسكريين والمدنيين البريطانيين في المنطقة.

أشارت مصادر دفاعية يوم الثلاثاء إلى أن هؤلاء كانوا ضباط بريطانيين لتوفير الاتصال مع قوات الدفاع الإسرائيلية، ووضع خطط الإخلاء في حالات الطوارئ وغيرها من الخطط في حالة نشوب حرب أوسع تشمل حزب الله وربما إيران – ولكن ليس جنودًا جاهزين للقتال يوفرون حماية للقوات.

وسأل هيلي يوم الاثنين عما إذا كانت الحكومة على حق في مواصلة السعي إلى التخفيضات المخططة لحجم الجيش البريطاني إلى 73 ألف جندي، نظرا للحرب بين إسرائيل وحماس، لكن شابس قال إن المملكة المتحدة يمكنها إدارة الانتشار الإضافي والمزيد إذا لزم الأمر. وقال وزير الدفاع: "أنا مقتنع بأننا قطعنا قماشنا من أجل الرد على الأحداث في جميع أنحاء العالم".

كما أعلن نتنياهو عن سلسلة اجتماعات حكومية الليلة "في ضوء التطورات" بشأن إطلاق سراح الرهائن.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سلسلة اجتماعات حكومية الليلة "في ضوء التطورات بشأن مسألة إطلاق سراح الرهائن لدينا".

غزة اتحاد الصليب فلسطيين المساعدا الاحتياجات

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