"التعليم" تصدر تعليماتها للمدارس بشأن ضوابط التعامل مع "التابلت"

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توجيهات لمسئولى التطوير التكنولوجى فى جميع المدارس الثانوية بأنحاء الجمهورية، للعمل على حل أى مشكلة تواجه طلاب الصف الأول الثانوي بعد استلامهم “التابلت”.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المدارس، ضرورة التنبيه على الطلاب بتوصيل “التابلت” بشبكة “الواى فاى” فور استلامه من المدرسة.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى، تفاصيل تسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن التابلت المدرسي يزن 525 جراما لتسهيل حمله والتنقل به بينما الأبعاد تبلغ 10 سم وعرض 8 سم، مع إتاحة إستخدام شريحة اتصال ورسائل قصيرة SIM.

ضوابط تعامل الطلاب مع "التابلت"

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مجموعة تحذيرات لطلاب الثانوية العامة خلال تعاملهم مع “التابلت”.

1- الامتناع عن عمل كلمة مرور للتابلت لتمكينه من استقبال تحديثات الوزارة.

2- عدم بيع الجهاز أو استبداله بأخر من خارج منظومة الوزارة أو داخلها.

3- الحذر من العبث بتطبيقات الجهاز أو “السوفت وير” أو إدخال أى حساب على موقع جوجل نهائيا.

4- ضرورة الحفاظ على التابلت لعدم تعرضه للتلف أو الفقد.