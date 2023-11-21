الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الخارجية" تدعو روسيا لبذل المزيد بمجلس الأمن للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار فى غزة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، "نقدر الدعم الذى قدمته روسيا للقضية الفلسطينية، ونشجعكم على القيام بالمزيد في مجلس الأمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة".

وأكد وزير الخارجية أن استمرار القصف الذي يستهدف النازحين في جنوب غزة له هدف واضح وهو إجبار سكان القطاع على مغادرته.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العربية-الإسلامية بشأن وقف الحرب على غزة في موسكو مع سيرجى لافروف، وزير خارجية روسيا.

ويترأس اللجنة الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

غزة للقضية الفلسطينية روسيا وزير الخارجية

مواد متعلقة

بوتين: نشكر جهود الرئيس السيسى لإرسال مساعدات للفلسطينيين فى غزة وإخراج مواطنينا

رئيس جنوب إفريقيا يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة فى غزة

الفصائل الفلسطينية تقصف قاعدة “رعيم” الإسرائيلية

وزير الرى السابق ضيف محمد الباز فى "الشاهد".. الليلة

الجيش اللبنانى: نواجه تحديات جسيمة على مختلف الأصعدة

"القاهرة الإخبارية": طيران الاحتلال يستهدف منزلًا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: عشرات الشهداء بين المرضى والطاقم الطبى بقصف للاحتلال لمستشفى العودة

قبيل الهدنة.. أبرز بنود الاتفاق حماس وإسرائيل

الأكثر قراءة

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

بعدما نشر صورها الخاصة.. تطور جديد في أزمة مذيعة شهيرة وطليقها المخرج

"ضربتهما بالكرباج".. القبض على سيدة أجبرت شابين على تقبيل قدمها فى كرداسة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نتنياهو يعلّق على تبادل الأسرى: "نحرز تقدمًا.. وهناك أخبار قريبًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية قوية ومكثفة.. تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة فى غزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا