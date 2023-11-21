"الخارجية" تدعو روسيا لبذل المزيد بمجلس الأمن للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار فى غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، "نقدر الدعم الذى قدمته روسيا للقضية الفلسطينية، ونشجعكم على القيام بالمزيد في مجلس الأمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة".

وأكد وزير الخارجية أن استمرار القصف الذي يستهدف النازحين في جنوب غزة له هدف واضح وهو إجبار سكان القطاع على مغادرته.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العربية-الإسلامية بشأن وقف الحرب على غزة في موسكو مع سيرجى لافروف، وزير خارجية روسيا.

ويترأس اللجنة الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.