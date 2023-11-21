الجيش اللبنانى: نواجه تحديات جسيمة على مختلف الأصعدة

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن بلاده تواجه تحديات جسيمة على مختلف الأصعدة، مما ينعكس سلبا على مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، جراء التوتر والقصف المتبادل على جانبي الحدود مع إسرائيل.

شديد الخطورة

وقال عون بمناسبة العيد الـ80 لاستقلال لبنان، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، نقف أمام مشهد شديد الخطورة، إذ يواصل العدو الإسرائيلي ارتكاب أفظع المجازر وأشدها دموية على نحو غير مسبوق في حق الشعب الفلسطيني ويكرر اعتداءاته على سيادة وطننا وأهلنا في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، مستخدما ذخائر محرمة دوليا.

وأضاف: يواجه لبنان تحديات جسيمة على مختلف الأصعدة، تنعكس سلبا على مؤسسات الدولة، ومن بينها المؤسسة العسكرية، التي تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحساسة في ظل التجاذبات السياسية، في حينِ تقتضي المصلحة الوطنية العليا عدم المساس بها، وضمان استمراريتها وتماسكها والحفاظ على معنويات عسكرييها.