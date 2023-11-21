الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكراها الـ150.. مسابقة لرسم أيقونة القديسة تريزا

كنيسة
كنيسة

نظمت اللجنة المسؤولة عن احتفال الذكرى الخمسين بعد المائة، لميلاد القديسة تريزا الطفل يسوع، مسابقة لرسم أيقونة القديسة تريزا، بالاشتراك مع بعض المعالم المصرية.

◄تفاصيل الاحتفالات

أشرف على المسابقة الأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي، كما تم إعلان توزيع الهدايا التذكارية على الفائزين، خلال صلاة القداس الإلهي، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

وترأس الذبيحة الإلهية الأب مخول فرحا، المفوض العام السابق للرهبنة الكرملية بمصر، بمشاركة الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام الحالي للرهبنة، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي.

شارك أيضًا الأب كيرلس مقار الكرملي، راعي الكنيسة، والأب جاك الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملي، بالإضافة إلى الأب زكريا حربي الكرملي.

والتقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أعضاء الدورة الخامسة والخمسين للمقبلين على الزواج، بمعهد القديس يوسف للعائلة والحياة، فرع الإسكندرية، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالإسكندرية، بمشاركة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك.

وفي كلمته، شجع الأب المطران المقبلين على الزواج، أهمية اتخاذ الملاك ميخائيل، شفيعًا لهم، خاصة وقت الصعاب، ثم ألقى نيافته تأملًا روحيًا بعنوان "لكي نواصل فرحنا لا مفر من قبول بعض الألم في حياتنا".

تلا ذلك، بدء المحاضرة الأولى بعنوان "أخلاقيات الحياة"، قدمها الدكتور منير فرج، كما ألقت الدكتورة ساندرا عزب، المحاضرة الثانية حول "الأبوة المسؤولة "، بالإضافة إلى المحاضرة الثالثة عن "اضطرابات العلاقة الحميمة"، من تقديم الدكتور منير فرج.

الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة والخمسين للمقبلين على الزواج، بمعهد القديس يوسف للعائلة والحياة، فرع الإسكندرية، ستنتهي في شهر ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الدورة السادسة والخمسين، في شهر فبراير المقبل.

يذكر أنه تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر للبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023.

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