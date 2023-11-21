"الشباب والرياضة" تكرم قادة الكشافة ووكيل الوزارة بسوهاج

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج عن إقامة حفل كشفي بمحافظة سوهاج لتسليم الأوسمة والأنواط وشهادات إجازه الدراسة لعدد من قادة الوحدات الكشفية لمرحلة البراعم (الشارة الخشبية) بمحافظة سوهاج.

وذلك بحضور محمد سلمي محروس مدير إداره الشباب والرياضة، نائبا عن الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والدكتورة أسماء حسين التنجي موجه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بسوهاج والداعمة الاساسية للبراعم بمحافظة سوهاج.

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على الجانب الآخر، أعلنت المديرية عن قيام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فى ختام مهرجان الفنون المجتمعية "نواة التغيير" تحت شعار "فن من أجل التغيير" الذى نفذته الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة اتجاه، وبمشاركة كل من فرق "المحافظات" للفنون، وذلك بالمركز الاوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.

وقام وزير الشباب والرياضة بتكريم المحافظات التي شاركت في أنشطة أندية السكان التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان داخل مراكز الشباب، والتي تعد مراكز للتوعية تستضيف أنشطة توعية مختلفة حول القضايا السكانية وتأثيرها على الشباب باستخدام أدوات مختلفة.

رفع الوعي بقضايا السكان ومشروع الشئون الانسانية للسيدات والفتيات من اللاجئين

جاء تنظيم المهرجان ضمن مشروع رفع الوعي بقضايا السكان ومشروع الشئون الانسانية للسيدات والفتيات من اللاجئين والمجتمع المستضيف التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتضمن برنامج المهرجان التوعية بالأساليب الترفيهية والفنون والتي تشمل الموسيقى والمسرح التفاعلي بهدف رفع الوعي بقضية العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقضايا تخص تنظيم الأسرة، وأهمية توظيف المسرح والفنون بشكل عام كأداة للتوعية بمختلف القضايا، وطرح رؤية مجموعات الشباب المشاركين كمتطوعين للمساهمة في مواجهة التحديات والمشكلات داخل مجتمعاتهم.

وتنفذ محافظة سوهاج نشاط أندية السكان في الهيئات الشبابية والرياضية علي مستوي المحافظة وينسق الأنشطة وينفذها

مصطفي زكريا مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للشباب والذي تم تكريمه علي الجهد والنجاح في تنفيذ أنشطة أندية السكان

حضر حفل الختام، السيدة فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العام لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة،، الاستاذ كريم شاور مدير البرامج الشبابية بمؤسسة اتجاه، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات