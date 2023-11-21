بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق غرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية انقطاع المياه، اليوم، عن عدة مناطق غرب المحافظة، لإجراء أعمال التصليح، بسبب كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياة قطر 1000مم، المغذي لغرب الاسكندرية.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أنه نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياة قطر (1000 مم) المغذى لغرب الاسكندرية شارع 218 خلف الموقف الجديد، سيتم قطع المياه عن مناطق غرب المدينة وهم "من الورديان حتى الدخيلة، منطقة العجمي".

وأشارت شركة مياه الشرب أن انقطاع المياه تم ظهر اليوم الثلاثاء، وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإصلاح، لافتة إلى توفير تنكات المياه للمواطنين بالمناطق المذكورة خلال تلك الفترة حتى تتم عملية الاصلاح.