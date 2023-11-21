الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطهير مخرات السيول بالوادي الجديد استعدادًا لفصل الشتاء

تطهير مخرات السيول
تطهير مخرات السيول

أعلنت محافظة الوادى الجديد تنفيذ حملات مكبرة لتطهير مصافى الأمطار ومخرات السيول  ورفع الرواسب بمعرفة العاملين بمرفق الصرف الصحى وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالاستعداد التام لفصل الشتاء على كافة المستويات ومتابعة التقلبات الجوية بصفه دائمه بالمحافظة.

كما نفذت محافظة الوادي الجديد خطة لتأمين مسار أسلاك الكهرباء بالقرى وإزالة الأشجار العالقة والمتشابكة بالاسلاك وحملات أعمال نظافة وتسوية وتمهيد ورفع مخلفات فى عدة قرى وصيانة كشافات الإنارة ودهان محطات الانتظار ورفع المخلفات.
وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن توافر كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.

وتستمر المحافظة، فى رفع درجة الإستعداد والطواريء في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعلي مستوي المراكز، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية لمجابهة أى تقلبات فى الطقس.
ووجهت المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين.
كما أعلنت المحافظة، استعدادها لمواجهة أي حالات طارئه من الأمطار والسيول حال حدوثها، من خلال لجنة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لوقوع أية حوادث أو طوارئ او تغيرات حالة الطقس على مستوى كافة المراكز وخاصة فى المناطق النائية.
كما رفعت مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، وإدارة الحماية المدنية، درجة الاستعداد، تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ تزامنا مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

محافظة الوادي الجديد تنفيذ حملات مكبرة لتطهير مصافى الأمطار ومخرات السيول لفصل الشتاء الطقس السيء

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