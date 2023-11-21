وزير الخارجية السعودى: لا يمكن تبرير ما يحدث فى غزة بالدفاع عن النفس

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه لا يمكن تبرير ما يحدث في غزة بالدفاع عن النفس.

وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته أمام وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بشأن غزة، في موسكو، ضرورة إطلاق عملية سلام جادة في الشرق الأوسط، فضلًا عن وقف النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وكان حذر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، من أن الوضع في قطاع غزة المحاصر يتصاعد في ظل غياب التحرك الدولي الفاعل، وفي غياب اتخاذ المجتمع الدولي المواقف اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وجدد الوزير بن فرحان، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية مع وفد الخارجية الصينية في بكين اليوم، التأكيد على أن "الوضع كارثي في قطاع غزة"، مشددا على أن “اللجنة تتطلع إلى التنسيق مع الصين للدفع بحلول عاجلة للأزمة في غزة”.