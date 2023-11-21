أبو ليمون يلتقى رئيس جامعة المنوفية ورئيس "الرقابة الصحية" لبحث إنشاء 6 مستشفيات

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بالدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمستشفيات جامعة المنوفية كونها صرحًا تعليميًا يضم قطاعًا طبيًا عريقًا.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة،والدكتور وائل الدرندلي، والدكتور السيد العقدة أعضاء مجلسى إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في القطاع الطبي



ورحب محافظ المنوفية برئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك فيما يخص القطاع الطبى بالمحافظة، وأكد المحافظ حرصه على إقامة العديد من المنشآت الطبية الجديدة لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية والتي ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، كما تم خلال اللقاءمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وخلال اللقاء، أشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة وبالتعاون الكامل مع وزارة الصحة بصدد إقامة 6 مستشفيات صحية عملاقة منها مركزى أشمون والشهداء، و4 مستشفيات بتخصصات متنوعة بمراكز السادات ومنوف وشبين الكوم وقويسنا، فضلًا عن إقامة مركز الأورام الجديد بمنوف والذي سيخدم أكثر من 5 ملايين مواطن وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها.

دور رائد ومميز لجامعة المنوفية كونها صرحا كبيرا من صروح التعليم في الدلتا

كما أكد "أبو ليمون" على أهمية الدور الرائد والمميز للجامعة كونها صرحا كبيرا من صروح التعليم بأرض الدلتا وشريكًا فاعلًا في خطط التنمية بالمحافظة لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات، كما أكد المحافظ على أن مستشفيات جامعة المنوفية إحدى الركائز الأساسية والمتميزة فى تقديم الخدمات الطبية والصحية وإضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية تهدف فى المقام الأول إلى التيسير على المرضى وتخفيف آلامهم.



ومن جانبه قدم رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده الميدانية والملموسة بشتى القطاعات الخدمية ولاسيما المنظومة الصحية، وكذا التعاون الدائم مع جامعة المنوفية وتقديم الدعم اللازم لمنشآتها الصحية والتعليمية ، مؤكدًا أن زيارته اليوم تأتى فى إطار التعاون التام لوضع خطة لتأهيل المستشفيات الجامعية للإعتماد لضمان تطبيق معايير واشتراطات الجودة وفقًا للمعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة لتحسين الرعاية الصحية بالمستشفيات كونها تلعب دورًا محوريًا فى النظام الصحى المصرى، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي إهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي وخدمات الرعاية الأساسية ومنظومة التأمين الصحى الشامل وفقًا لأهداف ورؤية مصر 2030.