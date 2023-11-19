الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد هيئة النيابة الإدارية لبحث سبل التعاون المشترك

وفد هيئة النيابة
وفد هيئة النيابة الإدارية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم، وفدًا من هيئة النيابة الإدارية، ضم المستشار فوزي عبدالله مدير المكتب الفني للنيابات الإدارية بالمنوفية، والمستشار رجب شرشر مدير فرع الدعوى التأديبية بالنيابات الإدارية بالمنوفية، والمستشار عبدالمنعم مجدي رئيس النيابة الإدارية، بحضور المستشار عمر تركي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الجامعة والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة.

استهدف اللقاء بحث أوجه التعاون بين هيئة النيابة الإدارية وجامعة المنوفية في مجال التدريب وتبادل الخبرات المختلفة.

رئيس جامعة المنوفية يؤكد على تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة وهيئة النيابة الإدارية 

رحب الدكتور أحمد القاصد بضيوف الجامعة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة وهيئة النيابة الإدارية في مجالات نشر الثقافة القانونية وتنمية المهارات العلمية، وتبادل الخبرات، وإجراء البحوث والدراسات والأنشطة الثقافية المشتركة.

كما نقل الوفد تحيات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، واستعرض الوفد أنشطة الهيئة المختلفة في التدريب ونشر الثقافة القانونية، مؤكدين حرص الهيئة على التعاون مع الجامعة وكلية الحقوق كبيت خبرة في المحافظة.

القاصد يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية

 

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد ترأس اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية للعام الجامعي 2023-2024 وذلك بحضور المحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة، والدكتور أشرف مدحت مدير عام الشئون الطبية، والدكتور محمد صبري رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان عبدالسميع وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء الصندوق الطبي.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن المجلس قام بالمصادقة على محضر المجلس السابق، واستعراض تقرير نشاط منسقي الطلبة بالإدارة الطبية وإدارة الوحدات العلاجية.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية هيئة النيابة الإدارية مستشارين الهيئة سبل التعاون بين الجامعه وهيئة النيابة الإدارية

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابى لسرقة طلمبات المياه فى المنوفية

"تموين المنوفية" تفتتح 44 معرضًا لبيع السلع المخفضة

محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات لـ"مسنة براشيم" مراعاة لظروفها الاجتماعية

الأكثر قراءة

اقتل ثم اكذب.. وسائل إعلام غربية تفضح «الحليفة» إسرائيل: «معلوماتك مضللة»

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

النيابة تصل إلى موقع العقار المنهار والحماية المدنية تنجح في إنقاذ اثنين من العمال

الهدف صلاح.. جماهير ليبيريا تقتحم ملعب مباراة مصر وسيراليون (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة