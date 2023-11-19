رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد هيئة النيابة الإدارية لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم، وفدًا من هيئة النيابة الإدارية، ضم المستشار فوزي عبدالله مدير المكتب الفني للنيابات الإدارية بالمنوفية، والمستشار رجب شرشر مدير فرع الدعوى التأديبية بالنيابات الإدارية بالمنوفية، والمستشار عبدالمنعم مجدي رئيس النيابة الإدارية، بحضور المستشار عمر تركي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الجامعة والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة.

استهدف اللقاء بحث أوجه التعاون بين هيئة النيابة الإدارية وجامعة المنوفية في مجال التدريب وتبادل الخبرات المختلفة.

رئيس جامعة المنوفية يؤكد على تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة وهيئة النيابة الإدارية

رحب الدكتور أحمد القاصد بضيوف الجامعة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة وهيئة النيابة الإدارية في مجالات نشر الثقافة القانونية وتنمية المهارات العلمية، وتبادل الخبرات، وإجراء البحوث والدراسات والأنشطة الثقافية المشتركة.

كما نقل الوفد تحيات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، واستعرض الوفد أنشطة الهيئة المختلفة في التدريب ونشر الثقافة القانونية، مؤكدين حرص الهيئة على التعاون مع الجامعة وكلية الحقوق كبيت خبرة في المحافظة.

القاصد يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد ترأس اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية للعام الجامعي 2023-2024 وذلك بحضور المحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة، والدكتور أشرف مدحت مدير عام الشئون الطبية، والدكتور محمد صبري رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان عبدالسميع وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء الصندوق الطبي.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن المجلس قام بالمصادقة على محضر المجلس السابق، واستعراض تقرير نشاط منسقي الطلبة بالإدارة الطبية وإدارة الوحدات العلاجية.