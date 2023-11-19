الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنوفية تشارك في نهائي العالم بمسابقة الأمن السيبراني

فريق هندسة منوف
فريق هندسة منوف

شارك فريق من كلية الهندسة الإلكترونية، بجامعة المنوفية، في مسابقة بلاك هات 23، المتخصصة في الأمن السيبراني، بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أيمن السيد عميرة، عميد كلية الهندسة الالكترونية بمنوف وبإشراف الدكتورة نرمين عبد الوهاب البهنساوى، المدير التنفيذى لبرنامج الأمن السيبراني وتحليلات البيانات والمشرف العام على الفريق.

وشارك فريق من طلاب برنامج الأمن السيبراني وتحليلات البيانات بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف ممثلا لجامعة المنوفية فى تصفيات مسابقة (بلاك هات 23) الدولية المتخصصة فى مجال الأمن السيبراني وتحليلات البيانات والتى أقيمت خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات برعاية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز برئاسة السيد فيصل الخميسي حيث شارك فيها أبرز الشخصيات والشركات المتخصصة فى مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم.

وضم فريق "اسبكترز" من كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف كلا من: الطالب محمد هشام عبدالباري، بالفرقة الرابعة، والطالب أحمد ياسر السعدني، والطالب أحمد محمد غانم، بالفرقة الثالثة بقسم الأمن السيبراني، وشاركهم من الجامعة الهاشمية بالأردن الطالبان أسامة صبيح، ومحمد عليمات، برعاية عبدالله أبوصفية ومحمود فخري.

جدير بالذكر أن الفريق خاض المنافسات الأولية للمسابقة أونلاين والتى ضمت نحو 900 فريق من مختلف دول العالم، واستطاع الفريق حجز مقعده بين الفرق الصاعدة وحقق مركزا متقدما فى منافسات الأدوار النهائية بعدما تمت دعوته للمشاركة فى التصفيات.

والتى أقيم على هامشها مؤتمر حاشد ضم نحو 40 ألف مشارك و350 جهة عارضة ونحو 250 جلسة رفعت شعار تحديات سيبرانية وشارك فيها 300 متحدث من نخبة خبراء الأمن السيبرانى والباحثين الأمنيين على مستوى العالم.

ومن جانبه حرص الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية على تهنئة الطلاب على ما حققوه من نجاح وإنجاز، مؤكدًا حرص الجامعة على تيسير مشاركة الطلاب في مثل هذه المسابقات والفعاليات الدولية بما ينعكس على تقدم مستواهم العلمى والعملى وبما ينفعهم مستقبلا بعد تخرجهم.

كما أشاد الدكتور أيمن السيد عميرة، عميد كلية الهندسة الإلكترونية بما حققه الفريق من نتائج وصعود للمنافسات النهائية، داعيا جميع الطلاب إلى الاقتداء بزملائهم والسعي الدؤوب للاحتكاك محليا ودوليا لصقل مهاراتهم وشحذ خبراتهم علميًا وعمليًا.

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محافظة المنوفية جامعة المنوفية مسابقة الأمن السيبراني فريق من طلاب كلية هندسة منوف مقعد متقدم

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