الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الوزراء أمام النواب: نعمل للتوصل إلى حل دائم لإقامة دولة فلسطينية

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب وفي تعقيبه ورده على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات لمواجهة التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، إن سياسة إسرائيل  بإغلاق الأفق السياسى أمام الفلسطينيين نهايتها دائمًا مظلمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أننا نعمل للوصول إلى الحل الدائم لدولة فلسطين، مضيفًا أن حرب أكتوبر 1973 عملت على تغيير ميزان القوي في العالم وعملت على إحقاق الحق الكامل للشعب الفلسطيني، ففي عام 1974 صدرت القرارات الأممية وأثبتت الحق العادل وحق فلسطين في تقرير مصيرها، كما أن الاتفاقية الخاصة بالسلام عام 79 عملت على حل شامل والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي يقوم بكل الجهد لدعم القضية، ودعا لعقد قمة القاهرة للسلام، وأكد إدانة الاستهداف وقتل المدنيين وعدم إغلاق معبر رفح والرفض التام للتهجير والرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل وأن هذا لن يحدث علي حساب مصر، وفي القمة العربية الإسلامية طالب بالوقف الفوري لأعمال القتل والتنكيل وحرب الإبادة وحرق الأرض  وهذا استمرار لدور مصر التاريخي وتنطلق من ثوابت راسخة.

مصطفى مدبولى مجلس الوزراء الجلسة العامة لمجلس النواب التهجير القسرى قطاع غزة إسرائيل

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