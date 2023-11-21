معتز الشناوى: تخارج أجهزة الدولة من القطاعات غير الاستراتيجية ضرورة

قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران: لدينا رؤية اقتصادية محددة نرى فيها ضرورة تخارج أجهزة الدولة من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية وإعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص دون مزاحمة من أجهزة الدولة مع إشراك الملكية العامة. وأردف، خلال حديثه لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "لدينا رؤية سنعمل على تطبيقها وهي إرجاء أي مشروعات قومية جديدة وتنفيذ ما هو ضروري فقط، وفي الملف الاقتصادي أيضا، ولنا رؤية في خفض النفقات غير الضرورية لرئاسة الجمهورية والأجهزة الحكومية كاملة مع إلزام الحكومة باستراتيجية لتقليص الدين العام".

وأضاف أن فريد زهران كان من أوائل المصريين الداعمين للقضية الفلسطينية، فقد تم اعتقاله بسبب هذا الأمر في السبعينيات، لذلك فإن رؤية الحملة في هذا الخصوص تكمن في الدعم الكامل وضد التهجير لأن هذا الأمر سيؤدي إلى إجهاض القضية الفلسطينية وتصفيتها بالكامل.

وأكد المتحدث الرسمى أن الحملة نظمت عددا كبيرا من الجولات والمؤتمرات بدأت من محافظة المنوفية، بمسقط رأس المرشح تبعه مؤتمر في الإسكندرية ثم مركز طامية بالفيوم و3 مؤتمرات في محافظة أسيوط، بالإضافة إلى البدرشين، ثم الفيوم. وأضاف الشناوي غدًا ستتوجه الحملة إلى إدفو ثم إلى وسط أسوان يوم الخميس لاستكمال مؤتمراتها الجماهيرية.

مؤتمر جماهيري في ادفو

وكان قد اعلن الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تنظيم مؤتمرا جماهيريا للمرشح بمدينة ادفو مساء الاربعاء، واخر مساء الخميس بوسط محافظة أسوان، جاء ذلك عبر أثير إذاعة راديو (٩٠٩٠) ببرنامج شارك بصوتك، تقديم الإعلامية سمر ابراهيم وإعداد اغاريد مصطفى

وأكد بدأنا المؤتمرات من سرس الليان بالمنوفية، حيث مسقط رأس المرشح، ثم زيارة للإسكندرية، اتبعه ثلاثة مؤتمرات في محافظة أسيوط، ثم مؤتمر البدرشين بالجيزة، وآخر بالفيوم، وسنلتقي خلال الأسبوع الجاري بأهالينا فى محافظة أسوان، وتستكمل الحملة جولتها بالعديد من المحافظات.