الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس مجلس النواب للمواطنين: الإدلاء بصوتك واجب وطنى وتعبر عن رأيك بوضوح

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

قال المستشار حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية ترسخ النظام الديمقراطي وتحافظ عليه، حيث تقدم للمنافسة على تلك الانتخابات 4 مرشحين أقوياء يمثل 3 منهم أحزابا مصرية مختلفة، وتوجد فرص متكافئة للجميع من حيث الدعاية بالإضافة إلى تعامل وسائل الإعلام مع كل منهم وعرضهم برامجهم للشعب المصري.

وناشد رئيس مجلس النواب، خلال حوار خاص لفضائية "إكسترا نيوز"، الشعب المصري بالتوجه لصناديق الانتخابات لأن هذا واجب وطني، قائلًا:" يجب أن تدلي بصوتك وتعبر عن رأيك بوضوح ومكفول لك حرية هذا الرأي".

حق الانتخاب والترشح من الناحية الدستورية منبثق عن حرية الرأي

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن حق الانتخاب والترشح من الناحية الدستورية منبثق عن حرية الرأي، التي تشمل الكثير من الحريات مثل الاجتماع والصحافة وحق الترشح والانتخاب، لذلك يجب إبداء الرأي في المرشح المناسب والتعبير عن الرأي فيما يري لصالح الوطن.

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