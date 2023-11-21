الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب الصلع عند الشباب وكيفية علاجه؟

الصلع
الصلع

الصلع هو حالة تسمح بفقدان الشعر من فروة الرأس، ويعتبر طبيعيا لدى الرجال وقد يحدث أيضًا بين النساء والشباب، وتنتج حالة الصلع عن تقلص وتلف في بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى تقليل نموه وتساقطه.

وتكون الصلعة الوراثية هي السبب الأكثر شيوعًا له، حيث يكون لديها علاقة بالوراثة ومستويات الهرمونات، قد تتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل التغذية غير المتوازنة، والتوتر، والعوامل البيئية، وبعض الحالات الصحية.

أسباب حدوث الصلع عند الشباب

الصلع الوراثي: يُعتبر الصلع الوراثي هو السبب الأكثر شيوعًا للصلع عند الشباب، يتم توارث هذه الحالة من الأجيال السابقة وتكون لها صلة بمستويات الهرمونات وحساسية بصيلات الشعر لهرمون الذكورة المعروف بالديهيدروتستوستيرون (DHT).

التغيرات الهرمونية: قد تحدث تغيرات هرمونية في فترة المراهقة أو في سن الشباب، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الشعر المبكر. تتضمن هذه التغيرات اضطرابات هرمونية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو نقص هرمونات الغدة الدرقية.

التوتر والضغوط النفسية: يُعتبر التوتر والضغوط النفسية من العوامل المحتملة التي قد تؤدي إلى فقدان الشعر عند الشباب، يمكن أن يؤثر التوتر المزمن على دورة نمو الشعر ويسبب تساقطه.

التغذية غير المتوازنة: يمكن أن يؤثر نقص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد وفيتامين د في صحة فروة الرأس ونمو الشعر، قد يؤدي نقص هذه العناصر إلى ظهور حالات فقدان الشعر.

استخدام بعض الأدوية: بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، ومضادات التشنج، والأدوية المستخدمة في علاج سرطان السرة، قد تؤثر على نمو الشعر وتسبب فقدانه.

كيف تحمى نفسك من ظاهرة تساقط الشعر بطرق سليمة؟

طرق علاج الصلع

 العلاجات الدوائية: يمكن استخدام بعض الأدوية الموصوفة لعلاج الصلع عند الشباب. تشمل هذه الأدوية مثبطات إنزيم 5-ألفا ريدكتاز (5-ARIs) ومنشطات نمو الشعر مثل مينوكسيديل (Minoxidil). يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.

العلاجات الموضعية: يمكن استخدام منتجات تطبق مباشرة على فروة الرأس لتحفيز نمو الشعر وتقليل تساقطه. تشمل هذه المنتجات شامبو خاص، ومحلولات تحتوي على مكونات مثل البيوتين والكافيين.

 زراعة الشعر: في حالات الصلع المتقدمة، يمكن أن تكون زراعة الشعر خيارًا لاستعادة الشعر المفقود. يتم زراعة الشعر بنقل بصيلات شعر من منطقة سليمة إلى المناطق المتضررة.

العلاجات التجميلية: يمكن استخدام تقنيات التجميل مثل التصبغ بالشعر أو استخدام الشعر الاصطناعي لتغطية مناطق الصلع وإظهار شكل شعر أكثر اكتمالًا

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