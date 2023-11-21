الجمعة.. حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تنظم المؤتمر الانتخابى الثانى بمحافظة الإسكندرية

تنظم حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، المؤتمر الانتخابي الثاني، يوم الجمعة الموافق ٢٤ نوفمبر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة فندق ميراج بنادي سموحة بمحافظة الإسكندرية.

ويناقش المؤتمر أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات غرب الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

يحضر هذا المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا.

فيما عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة العمال المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب-والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، النائبة منيرة عبدالحليم الأشقر أمين مساعد أمانة العمال المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات العمال بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائبة منيرة الأشقر، رحبت فيها بالحضور من أمانة العمال، مؤكدة على أهمية الحشد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى مدى الاهتمام الذي يوليه الحزب للعمال بجميع النقابات العمالية، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونون هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه قام المهندس حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، التي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.