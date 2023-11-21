الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: مقتل صحفيين ومواطنة فى قصف للاحتلال على جنوب لبنان

قصف للاحتلال
قصف للاحتلال

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، بمقتل صحفيين اثنين في قصف للاحتلال على جنوب لبنان، وفقًا لنبأ عاجل.

فيما أعلن حزب الله عن استهداف موقعين لقوات الاحتلال الصهيوني -اليوم الثلاثاء- من جنوب لبنان في حين استشهدت لبنانية وأصيب 2 بقصف إسرائيلي على بلدة كفر كلا الجنوبية.

كما أكد استهداف موقع ‏حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏ ‏

استهداف 8 مواقع وقوات مشاة للاحتلال بالصواريخ

وأعلن حزب الله، أمس عن استهداف 8 مواقع وقوات مشاة للاحتلال بالصواريخ والأسلحة المناسبة.

في المقابل، شنت طائرات الاحتلال المزيد من الغارات على قرى جنوب لبنان.

القاهرة الإخبارية مقتل صحفيين قصف للاحتلال جنوب لبنان لقوات الاحتلال الصهيوني استهداف

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