سارة الشلقانى: أزمة الأطفال "الخدج" أظهرت مدى وحشية قوات الاحتلال

علقت سارة الشلقاني، مديرة تحرير موقع "الدستور"، على تفاصيل استقبال مصر 28 طفلًا من داخل قطاع غزة عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت "الشلقاني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، اليوم، إن العالم بأسره يرى كيف تتعامل مصر مع الحرب في قطاع غزة من كل الجوانب، سواء في الأزمة الإنسانية أو في محاولات وقف إطلاق النار الفوري داخل القطاع.

وأضافت أن استقبال مصر الأطفال حديثي الولادة أمس كان حدثًا مهمًّا، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال كانوا محاصرين دون كهرباء أو وقود أو أكسجين.

كما أوضحت أن أزمة الأطفال حديثي الولادة "الخدج" هي من أكثر المظاهر المرعبة داخل القطاع، وأظهرت مدى وحشية جيش الاحتلال في تنفيذ مخططاته داخل المستشفيات، وأصبحت مأوى للنازحين وليس مكانًا لتلقي العلاج فقط.

وأكدت أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقبال هؤلاء الأطفال كانت مهمة جدًّا على الصعيد الإنساني، مشيرة إلى أن 28 طفلًا كانوا يواجهون آليات عسكرية، وهو أمر لا يستوعبه عقل بشري، لذلك كانت هذه الخطوة إنسانية من الطراز الأول، خاصةً أن عملية نقلهم من مستشفى "الشفاء" في شمال غزة للجنوب كانت صعبة للغاية.

وأضافت أنه خلال عملية النقل تمت تدفئة الأطفال بالبطانيات نظرًا للاضطرابات الجوية، بالإضافة إلى جاهزية وزارة الصحة.