أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢٠ من إصدار "الزراعة في كل مصر"، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٤ وحتى ٢٠ نوفمبر الجاري.

قوافل بيطرية مجانية بمركز الصف وإدارة الوراق

وخلال هذا الأسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، عدة قوافل بيطرية مجانية بمركز الصف وإدارة الوراق، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية للمربين بالمجان، كما كثفت المديرية الحملات الرقابية على الأسواق حيث تم ضبط 7179 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الإنساني، كما تم تحصين 10 ألاف و967 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم إزالة 3 حالات تعدي بناحية كفر عطا التابعة للوحدة المحلية بتمده.

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع كلية الزراعة جامعه المنوفية، قافلة زراعية بقويسنا، لدعم مزارعي القمح، فضلا عن نشر التوصيات الزراعية الحديثة، كما واصلت المديرية حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازالة عدد (58) حالة تعدي على الاراضي الزراعية.

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات، لمتابعة سير العمل، كما واصلت متابعة زراعة المساحات المتعدى عليها سواء بالبناء او التبوير بنواحي مركزي السنبلاوين وتمى الامديد، كما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع المجتمع المدني، وجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية مجانية بمركز ابوكبير، كما شنت المديرية حملات للتفتيش على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 2 طن و210 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، كما انتهت ايضا من تحصين 2265 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

متابعة جنى محصول القطن بمركز أبو حمص

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، بمرافقة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اثناء متابعة جنى محصول القطن بمركز أبو حمص، كذلك أعنت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم ازالة 40 حالات تعدى على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، كما تم عقد ندوة ارشادية بعنوان ( أهميه استخدام زراعة الأنسجة في النباتات المهددة بالانقراض)، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة بمطروح قافلتين بيطريتين بالسلوم والضبعة، بهدف دعم المربين، وتقديم خدمات الفحص والعلاج للماشية بالمجان.

وخلال هذا الاسبوع أيضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة الزراعات الشتوية، كما تم استكمال تنفيذ التسوية بالليزر للحقول الارشادية لمحصول القمح بمشروع ترشيد استخدام المياه بالتعاون مع جهاز تحسين الاراضي، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع المركز الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة لإطلاق مبادرة ”نحو بيئة خضراء“، كما تم عقد الاجتماع الشهري لمديري الإدارات لاستعراض الانجازات، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة عمليات زراعة القمح على مصاطب بنواحي المحافظة حيث تم التأكيد على التوسع في طرق الزراعة الحديثة كما تم التوجيه بتكثيف الأنشطة الإرشادية والتوعوية، كما تم المرور على زراعات البطاطس القائمة على الري بالتنقيط، وعقد اجتماع مع مديري الإدارات بالمديرية.

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة كافة الأنشطة، كما تم متابعة اعمال تطوير الصوب الزراعية، كما تم تفقد الزراعات بنواحي المحافظة، كذلك واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، اعمال التقصي بأسواق الماشية، كما تم تنفيذ ٣ندوات إرشادية بطامية، والفيوم، واطسا، لتوعية المربين بأهمية التحصين بالحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع.

ختام فاعليات البرنامج التدريبي لمطبقي المبيدات

بينما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، ندوة تثقيفية بمدرسة الشهيد نعيم عاطف الإعدادية حول الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، ختام فاعليات البرنامج التدريبي لمطبقي المبيدات، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، انطلاق القومية الثالثة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مدن المحافظة وذلك من خلال لجان التحصين من قبل الأطباء البيطريين بالإدارات البيطرية على مستوي المحافظة.

فيما نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قوافل بيطرية مجانية بقرية المحرص التابعة لوحدة بني موسى التابعة لإدارة أبو قرقاص، وقرية بني عامر التابعة لإدارة العدوة، وقرية نواي التابعة لوحدة الأشمونين التابعة لإدارة ملوي، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية للمربين بالمجان، كذلك عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، اجتماعا مع الأطباء البيطريين بإدارة اسنا ورؤساء الأقسام وأطباء الوحدات البيطرية وتم التأكيد على الاستعدادات لبدء الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم التأكيد على تنفيذ كافة تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية أثناء عمليات التحصين.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة