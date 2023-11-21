الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 13 شخص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الداخلة العوينات

اسعاف
اسعاف

أصيب 13 شخص منذ قليل في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الداخلة/ العوينات وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج

وتلقى اللواء محمد ابوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بمنطقة الكيلو ٤٠ بطريق موط بمركز الداخلة - شرق العوينات وتم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.


وأسفر عن إصابة كل من علاء محمد فتح الله 20 عاما من  أسيوط، محمد عدلي عبدالصمد 30 عاما من  سوهاج، أحمد حمدي توفيق 16 عاما أسيوط، ربيع عبدالحارث سعد 45 عاما أسيوط، محمود سعد عبد الصمد 35 عاما سوهاج، أبوالخير سيد علي45عاما سوهاج، هشام  رمضان هشام 14 عاما أسيوط، كرولس كمال فرج الله 24 عاما سوهاج، سلامة عبد الستار موسى 23 عاما الفيوم، محمود عبد العزيز صادق 23 عاما بني سويف، أحمد رمضان عوض 23 عاما الفيوم،حمادة على احمد 37 عاما أسيوط،أسامة محمد سيد 33 عاما أسيوط.

وتم تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث وابلاغ إدارة المرور لرفع اثار الحادث وفتح الطريق

إصابة 3 اشخاص في حادث مروري

كما أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، بطريق "موط - العوينات" بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

وتبين انقلاب سيارة نقل مزدوجة الكابينة بطريق "موط - شرق العوينات" بمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من س م، 47 عامًا، من محافظة الشرقية، أ ا، 36 عامًا، من محافظة الشرقية، ر ع، 26 عامًا من الشرقية وتم تحويلهم لمستشفي الداخلة لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة.

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