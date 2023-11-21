الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء جلسة النواب لمناقشة 16 طلب إحاطة حول إجراءات منع محاولات تهجير الفلسطينيين

مجلس النواب
مجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

 ومن المقرر ووفقا لجدول أعمال الجلسة أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، 16 طلب إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في شأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء اليوم أمام مجلس النواب، جهود الحكومة ومؤسساتها في دعم القضية الفلسطينية ردًّا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بالإضافة إلى إجراءات وتدابير مواجهة التهجير القسري للفلسطينيين.

مجلس النواب مصطفى مدبولى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهجير القسرى

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