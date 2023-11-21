بدء جلسة النواب لمناقشة 16 طلب إحاطة حول إجراءات منع محاولات تهجير الفلسطينيين

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن المقرر ووفقا لجدول أعمال الجلسة أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، 16 طلب إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في شأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء اليوم أمام مجلس النواب، جهود الحكومة ومؤسساتها في دعم القضية الفلسطينية ردًّا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بالإضافة إلى إجراءات وتدابير مواجهة التهجير القسري للفلسطينيين.