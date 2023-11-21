خبراء: الشركات العالمية تتجه نحو أنظمة الحوسبة السحابية والأنظمة مفتوحة المصدر

تناولت جلسة تنفيذ حلول السحابة الهجينة لتحسين الأداء وكفاءة التكلفة آليات وطرق تنفيذ هذه الحلول في قطاعات الأعمال المختلفة، وانعقدت ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا "Cairo ICT 2023" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستمر حتى يوم 22 من نوفمبر.

وأدار الجلسة المهندس حسام أبو عيشة، رئيس قسم استشارات الحلول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية بشركة SAP.

في بداية الجلسة، قال روجير رفيق، رئيس قسم أنظمة Linux وتقديم الخدمات بشركة I-sys، إن كل توجهات الشركات العالمية تتجه نحو أنظمة الحوسبة السحابية والأنظمة مفتوحة المصدر، مشيرًا إلى شركة IBM التي تعتبر أحد أهم النماذج المتميزة في تغيير منظومة العمل الداعمة لأنظمة السحابة الهجينة.

وأضاف المهندس أحمد طلعت، كبير مهندسي الحلول بشركة في ام وير، أن هناك أكثر من 4 آلاف مقدم لخدمات الحوسبة السحابية، منهم أربع شركات موجودة في السوق المصرية، ومن بينها شركة إي فاينانس.

وأوضح أن حلول شركة في ام وير تتيح لعملائها استخدام حلول الحوسبة وإدارتها من أي مكان، سواء من الداخل أو من الخارج.

وأشار إلى إحدى عمليات الهجوم التي تعرض لها أحد البنوك الأوكرانية خلال الحرب مع روسيا، وبالتالي قام هذا البنك بنقل خدمات الحوسبة الخاصة به من مكان إلى آخر، ومن مركز بيانات إلى آخر، والانتقال من سحابة إلى أخرى.

من جانبه، قال المهندس أشرف عاطف، كبير مهندسي النظم بشركة فورتينت، إن التحديات الأمنية التي تواجه استخدام الحوسبة السحابية تتطلب كوادر لديهم القدرة على حماية السحابة، بجانب عملية التأمين نفسها التي من الضروري أيضًا أن تكون في اعتبار متخذي القرار باستخدام الحوسبة السحابية بشكل آمن.



وأضاف أنه من الضروري تطبيق مفهوم zero Trust أو الثقة المنعدمة، في استخدام أنظمة الحوسبة السحابية، والذي يعتمد على تحديد الأدوار ومن له الحق في استخدام العناصر المختلفة داخل منظومة الحوسبة.

وأشار المهندس أيمن المرازيقي، كبير مهندسي الحلول بمصر والسعودية بشركة دل تكنولوجيز، إلى ضرورة عمليات التدريب المستمر في مجال الحوسبة، ومن ثم اختيار أفضل الحلول التكنولوجية المناسبة بأقل التكلفة، وهو أحد أهم أهداف الاعتماد على أنظمة الحوسبة، مؤكدًا أن أي كان نوع نظام الحوسبة، فهو نظام له غرض محدد.

وفي ختام الجلسة، أوضح المهندس محمد الحسيني، نائب مدير المبيعات الفنية بشركة إي فاينانس، الفرق بين الحوسبة الخاصة التي تخص جهة واحدة منفردة، والحوسبة الجماعية التي تضع مجموعة من الخدمات الحوسبة، بالإضافة إلى الحوسبة العامة التي تعتبر متاحة للجميع من جانب مقدم الخدمة.

وأوضح أنه إذا استعانت المؤسسة بأكثر من نوع من هذه الأنواع، تعتبر بذلك سحابة هجينة، مؤكدًا أن التأمين والحماية هي جزء مهم في تقديم كافة أنواع الحوسبة السحابية، سواء العامة أم الهجينة.