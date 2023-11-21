"حياة كريمة" تنظم مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بالقضية الفلسطينية

نظمت مؤسسة "حياة كريمة"، مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بالقضية الفلسطينية، وتعزيز المشاركة في العمل العام، وذلك على المسرح الروماني بمحافظة المنيا.



تستهدف المؤسسة، وفقا لبيان، عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفها شعبًا وقيادة جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية، فضلًا عن كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة.



وأكدت المؤسسة أهمية مشاركة المواطنين في العمل العام، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال.

يأتي ذلك في إطار مواصلة مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الشعب الفلسطيني بإطلاق العديد من المبادرات التوعوية لدعم الأشقاء في فلسطين، فضلًا عن تجهيز المزيد من المساعدات الإغاثية الموجهة لقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وكان قد شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة سوهاج فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك لنشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركة في العمل العام لشباب الجامعات، بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن مبادرة "حياة كريمة" حققت إنجازات غير مسبوقة في الريف المصري منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتنمية وتطوير المجتمع المصري، مؤكدًا حرص الجامعة على مشاركة طلابها في خدمة المجتمع ومد يد العون للآخرين وغرس روح الانتماء وحب الوطن لديهم، وذلك من خلال حثهم على العمل التطوعي، وزيادة وعيهم الثقافي وتوعيتهم بالمشروعات القومية ومحاربة الأفكار السلبية.

وثمن النعماني، التعاون المشترك بين الجامعة، ومؤسسة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والفكري لطلاب الجامعة، من خلال تنفيذ الندوات والحلقات النقاشية لتنمية وعيهم بدور المبادرة في ضمان الحياة الكريمة للمجتمع المصري.