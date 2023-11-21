الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: وضعنا برنامجًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى القطاعات المختلفة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في توفير البنية التحتية والخدمات للقطاع الخاص، وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والنساء وتوفير التمويل.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر الأوراق المالية، أننا وضعنا برنامجًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة في الدولة، لما له من أهمية كبيرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن المخاطر الناجمة عن التغيرات المالية وكيفية تحقيق الاستدامة في القطاع المالي، قائلًا: "نعيش في عالم تقني ومتغير بسرعة، والتكنولوجيا المالية والاستدامة والإبداع أمور مهمة لتعزيز الشمول المالي". 

مدبولي يحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للجنة الأوراق المالية اليوم

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للجنة الأوراق المالية، اليوم، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء البينة التحتية لشباب والنساء مؤتمر الأوراق المالية القطاع الخاص

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