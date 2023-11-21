الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولى: اعتمدنا برنامجًا إصلاحيًا لتعزيز الاستدامة الاقتصادية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم للمؤتمر السنوى للجنة الأوراق المالية فرصة جيدة للتبادل الخبرات والأفكار حول التعامل مع المخاطر المالية. 

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر السنوى للجنة الأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، أن مصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، في ظل التكنولوجيا الاقتصادية والتقنيات، وهذه أوقات صعبة مليئة بالتحديات ولكن أنا أؤمن بأننا معًا يمكننا أن نواجه تلك التحديات وتوفر فرص ونحقق النمو الذي نطلع إليه ونتعلم من بعضنا البعض. 

مدبولي يحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للجنة الأوراق المالية

ويبحث مؤتمر الأوراق المالية صناعة الأوراق المالية، والكيفية التي يمكن فيها للأسواق المالية من توقع الأزمات والاستعداد لمواجهتها مستقبلًا بشكل أفضل، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.

مصطفى مدبولى للجنة الأوراق المالية للمؤتمر السنوى المخاطر المالية اصلاح اقتصادى الاستدامة الاقتصادية

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