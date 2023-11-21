العراق: نؤكد رفضنا الجرائم والانتهاكات الوحشية بحق الفلسطينيين

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، موقف العراق الثابت في رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات وحشية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت السوداني خلال استقباله، السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد الرويضي، إلى استعداد العراق لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة من أجل إنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.

وسلم رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، رسالة تضامنية باسم حكومة العراق وشعبها، بالوقوف مع حكومة فلسطين وشعبها، ومع الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الآمن والكريم.

من جانبه، نقل السفير الرويضي خلال اللقاء رسالة من رئيس الوزراء محمد اشتية عبّر فيها عن تقدير القيادة والشعب الفلسطينيين، للعراق على مواقفها الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية وفي تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

وقدم الرويضي إحاطة حول الأوضاع التي يعانيها الشعب الفلسطيني جراء تواصل العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وما تتعرض له القدس من اعتداءات على مقدساتها، خاصة المسجد الأقصى المبارك.

وناقش الرويضي مع رئيس الوزراء العراقي تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية والحصار الاقتصادي بفعل رفض أي حلول سياسية تتجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية، وحقنا في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

17 شهيدًا جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى منزلًا فى مخيم النصيرات

واستشهد 17 مواطنا وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، بعد منتصف الليلة الماضية في جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن الاحتلال استهدف منزلا داخل مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 17 مواطنا وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء.

وفي وقت سابق استشهد عدد من المواطنين بينهم الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة، إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع.