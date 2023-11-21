"القاهرة الإخبارية": دبابات الاحتلال الإسرائيلى تواصل حصار المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن دبابات الاحتلال الإسرائيلى تواصل حصار المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف لمدرسة تأوي نازحين

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت مدرسة حفصة التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تؤوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء.