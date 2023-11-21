المؤبد غيابيا لتاجر مخدرات بيبع الحشيش للمساجين في حجز قسم برج العرب

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة داخل حجز قسم شرطة برج العرب.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء محمد هريدى، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود أحمد عبد الوهاب، والمستشار معتز نور الدين محمد، والمستشار إبراهيم حسينى فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

تفاصيل الواقعة

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 7128 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بحوزته داخل محبسه بديوان القسم.

المتهم أخفى المخدرات داخل ملابسه

كشفت التحقيقات أنه خلال التفتيش الوقائى للمتهم" م.ع.ظ.ح" بائع فاكهة، بداخل غرفة احتجازه بديوان القسم، عثر بين طيات ملابسه على لفافة بلاستيكية شفافة بفضها فى مواجهته، تبين أنها تحتوى على عدد 3 قطع لمخدر الحشيش، وقصده من إحراز المواد المخدرة إلى الاتجار بهم بداخل محبسه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم في جلستها المنعقدة.

معاقبة عاطل بالسجن المؤبد غيابيا لترويج المخدرات في منطقة الرمل بالإسكندرية



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رشدي علي قاسم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين والهاتف المحمول والمبلغ النقدى المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح حامد عبد الحليم، والمستشار أحمد عبد الحليم عبد الحليم، والمستشار مصطفي سعد الشويح، وسكرتير المحكمة عمرو زكى.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 10019 لسنة 2023 جنايات الرمل ثان، بإحازة المتهم " ا.ع.ي"، عاطل، مواد مخدرة وسلاح أبيض، وممسكا بسلاح أبيض مطوة وعثر على مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة، تولت النيابة العامة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.