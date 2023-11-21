الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة العالمية تناقش حالات الطوارئ الصحية الراهنة في شرق المتوسط

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، غدا الأربعاء، مؤتمر صحفى بشأن حالات الطوارئ الصحية الراهنة في إقليم شرق المتوسط.


ويشارك فى المؤتمر؛ الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور محمد توفيق مشعل، مسؤول طبي، المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في السودان.

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زيارة الصحة العالمية لمستشفى الشفاء

وكان فريق الأمم المتحدة المشترك المعني بتقييم الشئون الإنسانية، قد زار بقيادة منظمة الصحة العالمية، مستشفى الشفاء في شمال غزة لتقييم الوضع على أرض الواقع وإجراء تحليلٍ سريعٍ له، وتقييم الأولويات الطبية، ووضع خيارات لوجستية لمزيد من البعثات.

وضم الفريق خبراء في مجال الصحة العامة، وموظفي شئون لوجستية، وموظفي أمن من مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، وإدارة الأمم المتحدة لشئون السلامة والأمن، ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام/ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومنظمة الصحة العالمية.

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المرور الآمن

وقد أُجرى تنسيق البعثة مع جيش الدفاع الإسرائيلي لضمان المرور الآمن على طول المسار المتفق عليه. غير أن هذه العملية كانت شديدة الخطورة في منطقة نزاع نشطة، حيث تدور معارك عنيفة بالقرب من المستشفى.

وفي وقتٍ سابقٍ من ذلك اليوم، أصدر جيش الدفاع الإسرائيلي أوامر إجلاء إلى النازحين داخليًا الباقين والبالغ عددهم 2500 شخص كانوا يلتمسون اللجوء داخل المستشفيات. وكان هؤلاء، إلى جانب عددٍ من المرضى المتنقلين والعاملين في المستشفى قد أخلوا المرفق قبل وصول الفريق.

الطوارئ الصحية الشئون الإنسانية الأولويات الطبية شئون السلامة اقليم شرق المتوسط الصحة العامة

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