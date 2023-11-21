خالد عبد العزيز يكشف لـ"الشاهد": مجلس الوزراء لم يكن على اطلاع بما تم بشأن فض رابعة

كشف المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، كيف تم التنسيق والتعاون في فض اعتصام رابعة، مؤكدًا أن كل الأمور لم تكن معلنة للوزارة.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأهداف كانت محددة أن تمر بشكل سهل وبسياسية النفس الطويل، وتتم في أهدأ حال وأحسنه، مؤكدًا أنه كان هناك ضغطًا كبيرًا من الشارع حول انتهاء الوضع.

وأكد أنه كان هناك حالة من الاتزان والهدوء والصبر ولم يكن مجلس الوزراء على اطلاع بما تم.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.