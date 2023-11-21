الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حاج عرفة".. "صاحبة السعادة" تسلط الضوء على شركة مصرية ذات تاريخ عريق

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

في إطار برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، تم عرض تقرير مصور عن شركة "حاج عرفة"، وهي شركة مصرية متخصصة في توفير المنتجات الغذائية الطبيعية والصحية.

 

وتحدث محمد عرفة العطار، الرئيس التنفيذي لشركة "حاج عرفة"، عن تاريخ الشركة وكيف بدأت منذ نهاية الستينيات بتجارة التوابل والأعشاب والمكسرات والقهوة، وكيف توسعت في السنوات اللاحقة لتقدم منتجات متنوعة ومبتكرة، مثل عسل النحل الطبيعي وسبريد الشيكولاتة بالبندق وزبدة الفول السوداني.

 

وأشار عرفة، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، إلى جودة المنتجات التي تقدمها الشركة وشياكة تغليفها وطريقة تقديمها، وكذلك بالبن الذي يعتبر رفيق الليالي المصرية والطلبة في الامتحانات.

 

وأوضح أن شركة "حاج عرفة" تهدف إلى تعزيز المنتج المصري والمحافظة على النكهة والمذاق الأصيل للمأكولات المصرية، وأنها تسعى إلى تلبية احتياجات ورغبات العملاء بأفضل خدمة وأعلى جودة.

صاحبة السعادة إسعاد يونس حاج عرفة شركة مصرية المنتجات الغذائية القهوة الاعشاب تجارة التوابل عسل النحل الطبيعي الشيكولاتة

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