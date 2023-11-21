الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الزراعة: سعر القمح 1600 جنيه للأردب (فيديو)

قمح
قمح

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل الزراعة التعاقدية التي تتبعها الوزارة لتحقيق الاستقرار في سوق القمح وتشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة.

 

وأوضح الوزير، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن الزراعة التعاقدية تعني إعلان سعر ضمان للقمح قبل موسم الزراعة، حتى يتمكن الفلاح من مقارنة الأسعار والتكاليف مع المحاصيل الأخرى واتخاذ القرار المناسب.

 

وأشار إلى أن الوزارة رفعت سعر القمح هذا العام إلى 1600 جنيه للأردب، مقابل 1500 جنيه العام الماضي، مؤكدًا أن هذا السعر قابل للزيادة في حالة ارتفاع الأسعار العالمية.

 

وأضاف أن مصر تحتاج إلى نحو 20 مليون طن من القمح سنويًا، في حين يبلغ الإنتاج المحلي حوالي 10 ملايين طن، مبينًا أن الوزارة تسعى لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال توسيع المساحات الزراعية وزيادة الإنتاجية.

 

وتحدث الوزير عن برنامج قومي لإنتاج البذور والأصناف والهجن من التقاوي في الخضر، مشيرًا إلى أن الوزارة تمكنت من إنتاج أكثر من 25 صنفًا متلائمًا مع البيئة المصرية، وأن نتائج هذا البرنامج بدأت تظهر على أرض الواقع.

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