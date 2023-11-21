الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: أثمن موقف الرئيس الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الكاتب الصحفي علي حسن، إنه لا يستطيع كائن من كان أن يمس السيادة الوطنية المصرية، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بالتدخل في أي شأن من شؤونها الداخلية، ولم ولن تخضع لأية إملاءات. 

 

وأضاف حسن خلال  لقائه ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن مصر تعتبر دولة مؤثرة، لافتًا إلى أنه إذا أراد أحد أن يمس مصر من قريب أو من بعيد، فإنها تتصدى وتغير الدفة وتغير المجال وكلمتها تنفذ، وما تُطالِب به هو الذي يُنفذ ويتم الأخذ به، معقبًا: "لا ننسى أبدًا الموقف التاريخي الذي سجله التاريخ بأحرف من نور للرئيس عبدالفتاح السيسي حين رفض بكل قوة وشجاعة وعلى الهواء مباشرة، تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم لأن ذلك يمثل تصفية للقضية الفلسطينية، وقال بأن مصر لن تسمح بهذا". 

 

وأوضح أنه على الرغم من أن مخطط تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم إلى سيناء وإلى الأردن هو مخطط قديم وليس مخطط جديد، ورفضه الرئيس عبدالناصر ورفضه الرئيس السادات ورفضه الرئيس حسني مبارك، ورفضه الرئيس عبدالفتاح السيسي رفضًا قاطعًا، ليس هذا وحسب، بل نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجحت الدبلوماسية المصرية في إقناع العالم أجمع، بالرؤية المصرية الثاقبة في هذا الشأن، وبالفعل ما قاله الرئيس السيسي ردده بعده وزير الخارجية الأمريكي وقيادات العديد من الدول الأوروبية.

فلسطين القضية الفلسطينية موقف مصر تهجير الشعب الفلسطيني سيناء

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