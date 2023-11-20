الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصواء الخلالي: الرئيس السيسي يتبنى موقف رفض التهجير القسري لأهالي فلسطين (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، دور مصر الريادي في الدفاع عن القضية الفلسطينية والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية. 

وقالت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، إن مصر تسعى لتحقيق السلام والتهدئة في المنطقة، وترفض سياسة التهجير والعقاب الجماعي، وتدعم حل الدولتين.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن موقفه الثابت والواضح من هذه القضية، وحظي بتأييد وتفاعل الشعب المصري، موضحة أن مجلس النواب سيستمع غدا إلى تقرير من رئيس مجلس الوزراء عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الإطار.

مصر القضية الفلسطينية في المساء مع قصواء قصواء الخلالي التهجير والعقاب الجماعي مجلس النواب مجلس الوزراء السيسي

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