سليم محرم لـ "صاحبة السعادة": نسعى لتوفير منتجاتنا فى كل مكان

كشف سليم محرم، المؤسس والشريك بشركة كوليست بوتل إيجيبت تفاصيل توسع الشركة في السوق المصرية وخططها لتقديم منتجات متنوعة وبأسعار مناسبة.

وقال سليم، في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC"، إن الشركة تعاقدت مع سلاسل تجارية كبرى لتوزيع منتجاتها في جميع المحافظات، وأنها تتابع باهتمام ردود الفعل والمقترحات من قبل العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أضاف أن الشركة تعمل على إنتاج أحجام مختلفة من المشروبات، بما في ذلك الكانز وأنها تسعى لتوفير ثلاجات عرض مميزة تشبه تلك الموجودة في الدول الأجنبية.

أكد محرم أن الشركة مصرية بالكامل، وأنها تنافس الشركات العالمية بجودة وابتكار منتجاتها، وأنها لا تنوي رفع الأسعار رغم زيادة تكاليف المواد الخام وأنها تقدم عروضا خاصة للمواطنين، كما أشاد بشريكه محمد علي حسنين هيكل، حفيد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وقال إنه يمتلك الخبرة الكافية لإدارة الشركة وتحقيق رؤيتها.