الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مؤسس "كوليست بوتل" يكشف عن تفاصيل زيادة الطلب على منتجاته بعد المقاطعة

شركة كوليست بوتل
شركة كوليست بوتل

تحدث سليم محرم، المؤسس والشريك بشركة كوليست بوتل إيجيبت، عن النجاح الذي حققته منتجات الشركة في الفترة الأخيرة، والذي يرجع إلى دعم المواطنين المصريين للمنتجات المصرية، وخاصة بعد حملات مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني.

 

وقال محرم، في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC"، إن الشركة تمت مضاعفة حجم الإنتاج والتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، وأنها فتحت باب التعيينات لزيادة القوى العاملة، وأنها تسعى لتطوير منتجاتها باستمرار لتحقيق رضا العملاء.

 

وأضاف أن الشركة شهدت ارتفاعا كبيرا ومتسارعا في الطلبيات منذ منتصف الشهر الماضي، موضحا أن المصنع اضطر لزيادة الإنتاج لمواكبة الطلب الغير مسبوق، كما أشار إلى أن الشركة تقدم تسعة أنواع من عصير Oasis، الذي يتميز بعدم احتوائه على مواد تحلية صناعية، ويتوفر في زجاجات 200 ملم ونصف لتر.

 

وأوضح محرم، أن الشركة فتحت باب التوظيف في جميع التخصصات لمواجهة زيادة الإنتاج، وأن بعض السلاسل التجارية الكبرى طلبت الحصول على المنتجات بشكل سريع مقابل السداد الفوري، معربًا عن سعادته بالإقبال الكبير على منتجات الشركة، مؤكدا أنها تلبي احتياجات وأذواق الجمهور المصري.

صاحبة السعادة إسعاد يونس شركة كوليست بوتل مقاطعة المنتجات الصهيوني حجم الإنتاج والتوزيع Oasis التوظيف

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