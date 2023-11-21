تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار فى الألعاب النارية بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية تجديد حبس ٣ متهمين بالاتجار في الألعاب النارية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 عاطلَين بالإسكندرية لقيامهم بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 عاطلَين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام).. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.