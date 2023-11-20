تجديد حبس المتهمين بسرقة طلمبات المياه بالمنوفية

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس المتهمين بسرقة طلمبات المياه بالمنوفية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنوفية فى ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين لقيامهم بارتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه دائرة مركز شرطة الشهداء.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين– لـ 3 منهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة مركز شرطة الشهداء) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه..وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة، كمية حشيش - سلاح أبيض "مطواة"- 3 طلمبات مياه - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة بدائرة مركزة شرطة الشهداء واعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.