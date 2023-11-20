الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة طلمبات المياه بالمنوفية

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس المتهمين بسرقة طلمبات المياه بالمنوفية 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنوفية فى ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين  لقيامهم بارتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه دائرة مركز شرطة الشهداء.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين– لـ 3 منهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة مركز شرطة الشهداء) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه..وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة، كمية حشيش - سلاح أبيض "مطواة"- 3 طلمبات مياه - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة بدائرة مركزة شرطة الشهداء واعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس المتهمين المتهمين بسرقة طلمبات المياه مركز المنوفية

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ضبط تشكيل عصابى لسرقة طلمبات المياه فى المنوفية

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