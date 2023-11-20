حسين هريدي: فكرة التهجير القسري تهدف في الأساس إلى توتر العلاقات المصرية الفلسطينية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التهجير القسري بعد من أبعاد تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، وهذا المخطط الصهيوني من أهدافه أيضا تدهور العلاقات بين مصر وفلسطين، وكانت فكرة التهجير القسري أولى مخططات هذا اللكيان الصهيوني.

جلسة البرلمان غدًا



وأكد هريدي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك الكثير من الموضوعات الهامة التي كان يتعين على نواب البرلمان طرحها غدًا في الجلسة الخاصة بالملف الفلسطيني الذي سيعرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تغيرات داخل الكيان الصهيوني

وأضاف في حديثه، أن هناك بعض التغيرات التي طرأت على ساحة المعركة والتي يجب على الجميع التطرق لها والمتمثلة في التغيرات التي توجد في الداخل الإسرائيلي، أيضًا الملف المتعلق بالحديث داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع الهجمات الإسرائيلية، كما أن هناك بعض الخبراء الأمريكيين يشككون في الاستراتيجية الصهيونية.

وتابع: "يجب طرح كل هذه العوامل في طلبات الإحاطة الخاصة مجلس البرلمان غدًا بدلًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بموقف الحكومة من فكرة التهجير القسري، لأن الموقف المصري بالكامل واضح من هذه القضية".