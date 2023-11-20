فاطمة ناعوت لـ"الدستور": نحتاج لمزيد من الاستثمار فى مشروع الوعى

شاركت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، في زيارة وفد المثقفين لحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي وكان في استقبالهم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية.

وأكدت "ناعوت" في كلمتها، أننا بحاجة إلى التركيز على فكرة بناء الانسان المصرى والاستثمار فى مشروع الوعي، وهو ما يبدأ من التعليم وتطوير المعلم.

وأضافت "ناعوت " فى تصريحات لـ"الدستور"، أن بناء الانسان المثقف أولوية؛ وأن على الدولة استغلال المثقفين المصريين وتكليفهم بمهام فى كل ربوع مصر للوصول الى كل الناس.

المستشار محمود فوزي يستقبل وفد المثقفين والفنانين

واستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة مجموعة من المثقفين والكتاب والفنانين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء تم الترحيب بالوفد والزيارة.

وأكد فوزي أن اختيارهم من مجالات ثقافية متنوعة يأتي من إيمان الحملة بأن قوة مصر الناعمة تكمن في فنانيها ومثقفيها ومبدعيها، وأن المثقف دائما شعاع وشعلة يستنير بها الناس، مشيرًا إلى أن حملة المرشح تهتم بدعوة الخبراء والاستماع لهم، كما تركزبشكل كبير على بناء الإنسان، حيث إن دور المثقفين وطني، وأن الدولة في مرحلة التنمية والبنية الأساسية لم تغفل قطاع الثقافة، وقامت القيادة السياسية بتنفيذ الكثير من المشروعات الثقافية، وأكد فوزي أن الحملة تفتح أبوابها لكل الآراء والاقتراحات من النخبة الثقافية.

وأوضح رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن ثروة مصر تكمن في تراثها الثقافي وأن إثراء الحياة الثقافية جزء محوري في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، فضلا عن دورها الجوهري في تشكيل هوية المصريين.

ومن جانبه، ثمن الوفد اهتمام الحملة بدعوة المثقفين والاستماع إليهم، وأن هذا ليس غريبا على القيادة السياسية التي حرصت منذ توليها المسؤلية على لقاء المثقفين ودعمهم، وأن الدولة حريصة على تنمية روح الوطنية لدى المواطنين وظهر ذلك جليا من خلال المسلسلات والأفلام التي تم عرضها السنوات الأخيرة.

وأشار الوفد إلى ضرورة تقديم رسائل تنويرية لطلبة الجامعات من أجل استثمار المثقفين في الجامعات، وذلك استكمالا لرؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان، مشيدين بمشروع حياة كريمة، الذي جعل الثقافة أحد ركائزه في كافة المحافظات، وأضاف الوفد إلى أنهم حريصون على التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، لاستكمال مسيرة التنمية.